Vitaa & Slimane Nice Nice Catégories d’évènement: 06200

Nice

Vitaa & Slimane Nice, 15 juin 2022, Nice. Vitaa & Slimane Palais Nikaïa 163 boulevard du Mercantour Nice

2022-06-15 – 2022-06-15 Palais Nikaïa 163 boulevard du Mercantour

Nice 06200 Un rendez-vous exceptionnel que vous donne Slimane et Vitaa le temps d’une série de concerts uniques à travers toute la France. info@nikaia.fr https://www.nikaia.fr/ Palais Nikaïa 163 boulevard du Mercantour Nice

dernière mise à jour : 2021-10-01 par

Détails Catégories d’évènement: 06200, Nice Autres Lieu Nice Adresse Palais Nikaïa 163 boulevard du Mercantour Ville Nice lieuville Palais Nikaïa 163 boulevard du Mercantour Nice Departement 06200

Nice Nice 06200 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nice/

Vitaa & Slimane Nice 2022-06-15 was last modified: by Vitaa & Slimane Nice Nice 15 juin 2022 06200 Nice

Nice 06200