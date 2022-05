Vitaa et Slimane Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Vitaa et Slimane Arena du Pays d'Aix 1955 Rue Claude Nicolas Ledoux Aix-en-Provence

2022-06-03 20:00:00

VersuS, les confessions musicales de Vitaa et Slimane, deux artistes que le destin a décidé de réunir le temps d'un album duo. Vendu à plus de 300 000 exemplaires depuis sa sortie le 23 août dernier, il est désormais certifié triple disque de platine ! VersuS Tour, une tournée des zéniths à deux. Un spectacle musical unique mettant en scène les interprètes des tubes Je te le donne et Ça va ça vient. VersuS, le titre de la première chanson issu d'un projet incroyable et évident.

