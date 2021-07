Bliesbruck Bliesbruck Bliesbruck, Moselle VITA ROMANA Bliesbruck Bliesbruck Catégories d’évènement: Bliesbruck

VITA ROMANA 2021-08-07 10:00:00 – 2021-08-07 18:00:00 Parc Archéologique de Bliesbruck-Reinheim 1 rue Robert Schuman

Bliesbruck Moselle Bliesbruck

Bliesbruck Moselle Bliesbruck 7 EUR Le Parc archéologique européen de Bliesbruck-Reinheim, site Passionnément Moselle du Département de la Moselle, organise une nouvelle édition de Vita Romana .

Depuis plus de 25 ans, Vita Romana est l’événement phare du Parc archéologique, l’équipe attend encore cette année de nombreux visiteurs qui souhaitent découvrir et en apprendre toujours plus sur le mode de vie de nos ancêtres tout en passant un moment agréable dans un cadre naturel attrayant. Vita Romana, ce sont des journées ludiques et pédagogiques où se rencontrent le public curieux et les reconstituteurs passionnés afin de nous plonger, le temps d’un week-end, dans l’Histoire d’un site archéologique d’exception !

