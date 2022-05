VITA ROMANA Bliesbruck Bliesbruck Catégories d’évènement: 57200

Bliesbruck

VITA ROMANA Bliesbruck, 13 août 2022, Bliesbruck. VITA ROMANA Parc Archéologique de Bliesbruck-Reinheim 1 rue Robert Schuman Bliesbruck

2022-08-13 10:00:00 – 2022-08-13 18:00:00 Parc Archéologique de Bliesbruck-Reinheim 1 rue Robert Schuman

Bliesbruck 57200 Bliesbruck C’est l’événement phare de la saison ! Depuis plus de 25 ans, Vita Romana, ce sont des journées ludiques et pédagogiques, où se rencontrent le public curieux et les reconstituteurs passionnés qui vous replongent dans la vie quotidienne de l’Antiquité. bliesbruck@moselle.fr +33 3 87 35 02 20 http://www.archeo57.com/ LBeckrich

Parc Archéologique de Bliesbruck-Reinheim 1 rue Robert Schuman Bliesbruck

dernière mise à jour : 2022-03-29 par

Détails Catégories d’évènement: 57200, Bliesbruck Autres Lieu Bliesbruck Adresse Parc Archéologique de Bliesbruck-Reinheim 1 rue Robert Schuman Ville Bliesbruck lieuville Parc Archéologique de Bliesbruck-Reinheim 1 rue Robert Schuman Bliesbruck Departement 57200

Bliesbruck Bliesbruck 57200 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bliesbruck/

VITA ROMANA Bliesbruck 2022-08-13 was last modified: by VITA ROMANA Bliesbruck Bliesbruck 13 août 2022 57200 Bliesbruck

Bliesbruck 57200