Les Marche Pas D'Dans Samedi 11 novembre, 16h00, 19h30 Vit Tel Ta Nature [ Vittel Accès gratuit Initiation danse à partir de 16h

Concert à 19h30

Pizzas au feu de bois

Vit Tel Ta Nature [ Vittel 88800 Vittel Vittel 88800 Vosges Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 06 26 37 35 25 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-11T16:00:00+01:00 – 2023-11-11T18:00:00+01:00

Détails Catégories d'Évènement: Vittel, Vosges Lieu Vit Tel Ta Nature [ Vittel Adresse 88800 Vittel Ville Vittel Departement Vosges latitude longitude 48.202072;5.941885

