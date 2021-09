Visual System / Alexandre Bouvier / Thomas Vaquié / Le Tone La Gaîté lyrique, 2 octobre 2021, Paris.

Détour par Visual System : voir la musique et entendre la lumière – Sculpture / Installation Lumière / Vidéo

“Un parcours de sculptures lumineuses et d’installations sonores”. À l’occasion de Nuit Blanche, la Gaîté Lyrique s’inspire de la maxime du compositeur américain John Cage « Voir la musique et entendre la lumière » et propose un parcours non linéaire laissant le visiteur libre de faire l’expérience de ses points de vue et de l’incidence de la lumière. Dans cette étonnante forêt lumineuse et sonore aux airs d’illusion d’optique, cette lumière-matière traverse puissamment les œuvres : indirecte, colorée, elle n’en paraît que plus douce et organique, elle auréole sans aveugler, et dévoile sans exposer. Détour, l’installation créée in situ est augmentée pour Nuit Blanche par deux autres pièces : Little + et Abîme. Sur des musiques d’Alexandre Bouvier, de Thomas Vaquié et de Le Tone.

Avec le commissariat de : Jos Auzende et Visual System

© Voyez-Vous (Vinciane Lebrun)

La Gaîté lyrique 3bis rue Papin Paris 75003

Contact :La Gaîté Lyrique https://gaite-lyrique.net

© La Gaîté Lyrique