Vistes-ateliers en famille 3 rue du Murgin Musée du Jouet Moirans-en-Montagne Jura

2022-12-27

2022-12-27 – 2022-12-27

Musée du Jouet 3 rue du Murgin

Moirans-en-Montagne

Jura Moirans-en-Montagne EUR 9 Après une courte visite thématisée, créez votre propre jouet de Noël ! Mardi / Les ateliers du Père Noël – venez fabriquer votre jouet unique

Mercredi / La botte du Père Noël – fabriquez une jolie botte à suspendre

Jeudi / Fabrique ton traineau – réalisez votre traineau miniature Présence d’un adulte obligatoire.

Sur réservation. Durée 1h30

Tarif 9€ reservation@musee-du-jouet.com +33 3 84 42 38 64 Musée du Jouet 3 rue du Murgin Moirans-en-Montagne

