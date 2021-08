La Turballe Moulin de kerbroue La Turballe, Loire-Atlantique Viste guidée du Moulin de Kerbroué Moulin de kerbroue La Turballe Catégories d’évènement: La Turballe

Moulin de Kerbroué —————— Le Moulin de Kerbroué a été construit au milieu du XVIIIème siècle, en 1746. C’est un des dernier survivant dans la région, il travaille jusqu’en 1969. A cette époque il était encore au milieu des pâtures et des champs de céréales. Une visite s’impose pour découvrir le mécanisme en mouvement qui permet d’écraser le grain pour en extraire la farine. Sur 4 niveaux, la force des ailes, 52m² de voilure, entraîne le rouet, la lanterne, le gros fer, qui, à leur tour, par divers engrenages font tourner le trieur, la meule courante, la bluterie, pour obtenir la fine farine de froment…

Participation libre, Pass sanitaire demandé

Construit en 1746, c'est un des dernier survivant dans la région, il a travaillé jusqu'en 1969. Moulin de kerbroue Route de Saint Molf – Trescalan, 44420 La Turballe La Turballe Loire-Atlantique

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

