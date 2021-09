Gramat Grange du Grand Couvent Gramat, Lot Viste guidée de l’exposition Grange du Grand Couvent Gramat Catégories d’évènement: Gramat

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Grange du Grand Couvent

Exceptionnellement ouverte un jour de plus, le dimanche 19 septembre 2021, l’exposition avec Jean François Gambino, Eudald De Juana, Valerie De Sarrieu, Kouta Sasai, John et Hilary Hoyland Peintres et sculpteurs, derniers jours de l’exposition d’été 2021. Grange du Grand Couvent 33 avenue Louis Mazet 46500 Gramat Gramat Lot

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T20:00:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T20:00:00

