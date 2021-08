Viste guidée de l’exposition “Buffet des anciens élèves” Chartreuse, 18 septembre 2021, Villeneuve-lès-Avignon.

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Chartreuse

Pablo Garcia donne le ton dès le titre de son exposition. _Buffet des anciens élèves_ fait référence à un album de rap. Les quatre opus du projet, qui se déploie sur quatre sites de la ville, sonnent également de façons évocatrices. _Aux armes et cætera_ au fort Saint André, _Sous le signe du V_ au musée Pierre-de-Luxembourg, _Bleu lagon_ à la tour Philippe-le-Bel et _Ainsi squattent-ils_ à la Chartreuse distillent une bande-son qui oscille entre la rage et la douceur, la conviction et l’humour. Une invitation sur le mode du cri de ralliement. Fidèle à sa démarche artistique, l’artiste tisse des liens entre hier et aujourd’hui, superpose les époques et interroge le patrimoine culturel et historique de la ville au regard de sa réappropriation par la culture populaire et en particulier par le prisme des jeunes adolescents qu’il a rencontrés lors de sa résidence au lycée. _Ainsi squattent-ils_ faisant par exemple écho à un volet de l’histoire de la Chartreuse où elle est devenue, à la Révolution, un simple quartier de la ville.

Visite guidée de l’exposition de Pablo Garcia.

Chartreuse 58 rue de la République, 30400 Villeneuve-lès-Avignon Villeneuve-lès-Avignon Gard



2021-09-18T11:30:00 2021-09-18T12:30:00;2021-09-19T11:30:00 2021-09-19T12:30:00