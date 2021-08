Brassempouy Église Saint-Saturnin Brassempouy, Landes Viste guidée de l’église Saint-Sernin Église Saint-Saturnin Brassempouy Catégories d’évènement: Brassempouy

Découvrez l’histoire de l’église Saint-Sernin, classée au titre des Monuments historiques, joyau du gothique flamboyant. Cette église, appelée aussi église Saint-Saturnin, a été édifiée à l’époque romane. Elle présente également de nombreux éléments architecturaux des XVe et XVIe siècles, dont une originale voûte asymétrique.

Gratuit. Inscription recommandée.

Cette église, appelée aussi église Saint-Saturnin, a été édifiée à l'époque romane. Elle présente également de nombreux éléments architecturaux des XVe et XVIe siècles, dont une originale voûte asymétrique. Église Saint-Saturnin Place de l'Église, 40330 Brassempouy Brassempouy Landes

