du vendredi 3 juin au dimanche 5 juin à Roseraie de Schiltigheim

Conseils d’entretien des rosiers par les bénévoles de l’association: tailles, multiplications, traitements respectueux de l’environnement; conseils pour bien choisir ses rosiers. Sensibilisation du public à l’importance de la biodiversité dans les jardins: espaces dédiés à des prairies fleuries, engrais verts…

entrée libre

Découverte de la roseraie et échange autour de pratiques de culture des rosiers liées au changement climatique. Roseraie de Schiltigheim Parc de la Roseraie Rue Contades, Schiltigheim, Bas-Rhin, Grand Est Schiltigheim Bas-Rhin

2022-06-03T14:00:00 2022-06-03T18:00:00;2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T14:00:00 2022-06-05T18:00:00

