Montferrat Isère Montferrat L’entreprise Annequin Frères spécialisée en restauration du patrimoine et des Monuments Historique vous invite à venir visiter son atelier pour une découverte de la restauration de boiseries, sculpture sur bois et moulage d’art. Sur rendez-vous. +33 6 10 44 22 97 https://www.journeesdesmetiersdart.fr/atelier/sculpture-sur-bois-et-restauration-de-boiseries-et-moulage-dart Atelier Annequin frères 11 chemin de lapinière Montferrat

