Chef-Boutonne Chef-Boutonne Chef-Boutonne, Deux-Sèvres Vissite patrimoine et architecture à Chef-Boutonne Chef-Boutonne Chef-Boutonne Catégories d’évènement: Chef-Boutonne

Deux-Sèvres

Vissite patrimoine et architecture à Chef-Boutonne Chef-Boutonne, 21 juillet 2021-21 juillet 2021, Chef-Boutonne. Vissite patrimoine et architecture à Chef-Boutonne 2021-07-21 17:00:00 – 2021-07-21

Chef-Boutonne Deux-Sèvres VISITE PATRIMOINE ET ARCHITECTURE À CHEF-BOUTONNE Hôtel de ville – 17h – Gratuit Dans le cadre de la promotion de notre Petite Cité de Caractère, une visite à pied gratuite et ouverte à tous est proposée pour mieux découvrir ses richesses patrimoniales.

Franck Buffeteau, architecte spécialiste des Petites Cités de Caractère, vous présentera les attraits architecturaux de la ville et des évolutions possibles de celle-ci, dans la démarche “Petite Cité de Caractère”.

La visite s’effectuera à partir de la Mairie. Suivant les distanciations sociales et mesures sanitaires en vigueur. Sur réservation au 05 49 29 80 04 ou accueil@chef-boutonne.fr Mairie de Chef-Boutonne

Téléphone : 05 49 29 80 04

www.chef-boutonne.fr VISITE PATRIMOINE ET ARCHITECTURE À CHEF-BOUTONNE Hôtel de ville – 17h – Gratuit Dans le cadre de la promotion de notre Petite Cité de Caractère, une visite à pied est proposée pour mieux découvrir ses richesses patrimoniales. Sur réservation au 05 49 29 80 04 ou accueil@chef-boutonne.fr +33 5 49 29 80 04 VISITE PATRIMOINE ET ARCHITECTURE À CHEF-BOUTONNE Hôtel de ville – 17h – Gratuit Dans le cadre de la promotion de notre Petite Cité de Caractère, une visite à pied est proposée pour mieux découvrir ses richesses patrimoniales. Sur réservation au 05 49 29 80 04 ou accueil@chef-boutonne.fr VISITE PATRIMOINE ET ARCHITECTURE À CHEF-BOUTONNE Hôtel de ville – 17h – Gratuit Dans le cadre de la promotion de notre Petite Cité de Caractère, une visite à pied gratuite et ouverte à tous est proposée pour mieux découvrir ses richesses patrimoniales.

Franck Buffeteau, architecte spécialiste des Petites Cités de Caractère, vous présentera les attraits architecturaux de la ville et des évolutions possibles de celle-ci, dans la démarche “Petite Cité de Caractère”.

La visite s’effectuera à partir de la Mairie. Suivant les distanciations sociales et mesures sanitaires en vigueur. Sur réservation au 05 49 29 80 04 ou accueil@chef-boutonne.fr Mairie de Chef-Boutonne

Téléphone : 05 49 29 80 04

www.chef-boutonne.fr PAH dernière mise à jour : 2021-06-17 par

Détails Catégories d’évènement: Chef-Boutonne, Deux-Sèvres Autres Lieu Chef-Boutonne Adresse Ville Chef-Boutonne lieuville 46.11018#-0.07304