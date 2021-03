Visseiche Salle communale de Visseiche Visseiche Fête du Jeu « Spéciale Jeux Bretons » Salle communale de Visseiche Visseiche Catégorie d’évènement: Visseiche

Fête du Jeu « Spéciale Jeux Bretons » Salle communale de Visseiche, 22 mai 2021 14:00-22 mai 2021 17:00, Visseiche. Samedi 22 mai, 14h00 02 99 96 22 44 Lorsque la Fête du jeu se met aux couleurs de la Fête de la Bretagne… A la salle communale de Visseiche, Venez découvrir et pratiquer des jeux bretons d’intérieur et d’extérieur : Palets, Bouloù pok et Bouloù ten ou encore les quilles… L’après-midi se clôturera avec un goûter et la présentation du spectacle « Le montreur de contes » de Doé alias Dominique Bussonnais. Salle communale de Visseiche visseiche 35130 Visseiche samedi 22 mai – 14h00 à 17h00 ### A la salle communale de Visseiche, Venez découvrir et pratiquer des jeux bretons d’intérieur et d’extérieur : Palets, Bouloù pok et Bouloù ten ou encore les quilles… L’après-midi se clôturera avec un goûter et la présentation du spectacle « Le montreur de contes » de Doé alias Dominique Bussonnais.

Détails Heure : 14:00 - 17:00 Catégorie d’évènement: Visseiche Autres Lieu Salle communale de Visseiche Adresse visseiche Ville Visseiche Age maximum 99