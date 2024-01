Soirée repas et spectacle Vismes, samedi 10 février 2024.

Vismes Somme

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-10 19:30:00

fin : 2024-02-10 23:30:00

Soirée « hommages et parodies » à Vismes-au-Val

Club des Seniors en partenariat avec le comité des fêtes

A partir de 19h30 – Salle Le Plouy

Repas avec animation « hommages et parodies » avec l’artiste et humoriste Yannick DUMONTpuis DJ pour clôturer la soirée.

Cornet de jambon / Carbonade flamande / Fromages et salade / Dessert (Boisson non oncluses)

Tarifs : 25.00€/Adulte – 5.00€/Enfant

Réservations avant le 31 janvier : 03 22 28 00 39 – 06 78 52 38 78

Infos : Présidente : Mme LENEL Germaine – 21 rue du moulin – 80140 VISMES-AU-VAL

25 .

Vismes 80140 Somme Hauts-de-France



Mise à jour le 2024-01-08 par SIM Hauts-de-France – OT communautaire Aumale/Blangy-sur-Bresle