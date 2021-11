Visit’O Château Gruaud Larose Saint-Julien-Beychevelle, 23 octobre 2021, Saint-Julien-Beychevelle.

Visit’O Château Gruaud Larose Saint-Julien-Beychevelle

2021-10-23 – 2021-10-24

Saint-Julien-Beychevelle Gironde Saint-Julien-Beychevelle

EUR 20 Le festival Visit’O Châteaux, c’est l’occasion de profiter chaque week-end, d’une sélection de châteaux qui vous proposent bien plus qu’une visite ! 1 à 4 châteaux tous les week-ends de l’année qui, en plus de leurs visites et dégustations habituelles, vous proposent une multitude d’activités et de prestations en tous genres.

Dans le cadre du festival Visit’O Châteaux, le Château Gruaud Larose vous propose en complément de ses visites et dégustations…

“Gruaud panoramique et ses accords”: Depuis notre tour, prenez de la hauteur et venez découvrir le Château Gruaud Larose, son terroir, son environnement et l’appellation Saint Julien tout en dégustant nos 2 vins avec accord de fromages ou chocolats.

Conditions et horaires de visite : Sur réservation. De 9h30 à 13h puis de 14h à 19h.

Le festival Visit’O Châteaux, c’est l’occasion de profiter chaque week-end, d’une sélection de châteaux qui vous proposent bien plus qu’une visite ! 1 à 4 châteaux tous les week-ends de l’année qui, en plus de leurs visites et dégustations habituelles, vous proposent une multitude d’activités et de prestations en tous genres.

Dans le cadre du festival Visit’O Châteaux, le Château Gruaud Larose vous propose en complément de ses visites et dégustations…

“Gruaud panoramique et ses accords”: Depuis notre tour, prenez de la hauteur et venez découvrir le Château Gruaud Larose, son terroir, son environnement et l’appellation Saint Julien tout en dégustant nos 2 vins avec accord de fromages ou chocolats.

Conditions et horaires de visite : Sur réservation. De 9h30 à 13h puis de 14h à 19h.

+33 5 56 73 89 43

Le festival Visit’O Châteaux, c’est l’occasion de profiter chaque week-end, d’une sélection de châteaux qui vous proposent bien plus qu’une visite ! 1 à 4 châteaux tous les week-ends de l’année qui, en plus de leurs visites et dégustations habituelles, vous proposent une multitude d’activités et de prestations en tous genres.

Dans le cadre du festival Visit’O Châteaux, le Château Gruaud Larose vous propose en complément de ses visites et dégustations…

“Gruaud panoramique et ses accords”: Depuis notre tour, prenez de la hauteur et venez découvrir le Château Gruaud Larose, son terroir, son environnement et l’appellation Saint Julien tout en dégustant nos 2 vins avec accord de fromages ou chocolats.

Conditions et horaires de visite : Sur réservation. De 9h30 à 13h puis de 14h à 19h.

Château Gruaud Larose

Saint-Julien-Beychevelle

dernière mise à jour : 2021-11-08 par