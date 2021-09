Visit’O Château Fonbadet Pauillac, 25 septembre 2021, Pauillac.

Visit’O Château Fonbadet 2021-09-25 10:00:00 – 2021-09-26 17:30:00

Pauillac Gironde Pauillac

12 12 EUR Le festival Visit’O Châteaux, c’est l’occasion de profiter chaque week-end, d’une sélection de châteaux qui vous proposent bien plus qu’une visite ! 1 à 4 châteaux tous les week-ends de l’année qui, en plus de leurs visites et dégustations habituelles, vous proposent une multitude d’activités et de prestations en tous genres.

Dans le cadre du festival Visit’O Châteaux, le Château Fonbadet vous propose en complément de ses visites et dégustations…

– Un brunch avec ardoises Charcuterie / Fromages : 12.00 € TTC / Personne

Vin au verre en sus à partir de 4.50 € / Personne

– Un panier gourmand Charcuterie / Fromages / Terrine légumes maison/ Chips de Margaux / Terrine de pâté artisanal : 20.00 € TTC / Personne incluant une bouteille de rosé pour 2 personnes

Conditions et horaires de visite : Sur réservation. De 10h à 17h30.

+33 5 56 59 02 11

Château Fonbadet

dernière mise à jour : 2021-09-20 par OT Médoc-Vignoble