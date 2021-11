Visit’O Château Croix du Trale Saint-Seurin-de-Cadourne, 6 novembre 2021, Saint-Seurin-de-Cadourne.

Visit’O Château Croix du Trale Saint-Seurin-de-Cadourne

2021-11-06 09:00:00 – 2021-11-07 17:00:00

Saint-Seurin-de-Cadourne 33180 Saint-Seurin-de-Cadourne

Le festival Visit’O Châteaux, c’est l’occasion de profiter chaque week-end, d’une sélection de châteaux qui vous proposent bien plus qu’une visite ! 1 à 4 châteaux tous les week-ends de l’année qui, en plus de leurs visites et dégustations habituelles, vous proposent une multitude d’activités et de prestations en tous genres.

Dans le cadre du festival Visit’O Châteaux, le Château Croix du Trale vous propose des visites et dégustations.

Conditions et horaires de visite : Sans réservation. Samedi de 9h à 19h. Dimanche de 9h à 17h.

+33 5 56 59 72 73

Château Croix du Trale

Saint-Seurin-de-Cadourne

