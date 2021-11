Visit’O Château Camensac Saint-Laurent-Médoc, 20 novembre 2021, Saint-Laurent-Médoc.

Visit’O Château Camensac Saint-Laurent-Médoc

2021-11-20 – 2021-11-21

Saint-Laurent-Médoc Gironde

EUR 30 0 Le festival Visit’O Châteaux, c’est l’occasion de profiter chaque week-end, d’une sélection de châteaux qui vous proposent bien plus qu’une visite ! 1 à 4 châteaux tous les week-ends de l’année qui, en plus de leurs visites et dégustations habituelles, vous proposent une multitude d’activités et de prestations en tous genres.

Dans le cadre du festival Visit’O Châteaux, le Château de Camensac vous propose en complément de ses visites et dégustations…

De venir à la découverte de son vignoble en passant un très agréable moment au cœur des vignes. Rencontrez un savoir-faire et un univers…

Après une visite du domaine vous pourrez déguster 4 vins à l’aveugle.

La dégustation à l’aveugle est surement l’un des meilleurs moyens d’entrainer son nez et ses papilles à reconnaitre les caractéristiques d’un vin.

Conditions et horaires de visite : Sur réservation. De 9h30 à 18h

+33 5 56 59 41 69

Chêteau de Camensac

Saint-Laurent-Médoc

