EUR Le festival Visit’O Châteaux, c’est l’occasion de profiter chaque week-end, d’une sélection de châteaux qui vous proposent bien plus qu’une visite ! 1 à 4 châteaux tous les week-ends de l’année qui, en plus de leurs visites et dégustations habituelles, vous proposent une multitude d’activités et de prestations en tous genres.

« Dégust’ en bout de parcelle » : Balade à vélo d’1h15 durant laquelle vous sillonnerez le vignoble du Château Beauvillage en compagnie de Valérie, la vigneronne du domaine. Tout au long de cette escapade je vous ferai découvrir ma terre, mon histoire, ma passion et vous proposerai de clôturer ce moment de partage par une dégustation du Château Beauvillage, en bout de parcelle ! Rendez-vous “exclusif” possible pour groupe d’amis ou familles.

Conditions et horaires de visite : Sur réservation. De 10h à 18h. Groupe de 10 personnes maximum.

+33 5 56 41 39 76

Jean-Bernard Nadeau

