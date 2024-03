Visitez une manade de juments de race Camargue Elevage des prairies Arles, samedi 1 juin 2024.

Visitez une manade de juments de race Camargue Elevage des prairies Arles Bouches-du-Rhône

Visitez notre manade de juments Camargue. Découvrez nos juments, la vie des poulains, et les secrets du lait de jument.

Chaque visite est personnalisée, nous sommes là pour vous faire découvrir notre métier, nos chevaux, et répondre à toutes vos questions. Assistez à la traite des juments, dégustez le lait encore tout chaud et essayez nos cosmétiques au lait de jument de camargue dans la boutique de notre ferme. 25 25 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-01 11:00:00

fin : 2024-09-21 11:30:00

Elevage des prairies 905 Chemin du Mas d’Artaud à Magnan

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur ot-arles@arlestourisme.com

