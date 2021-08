Visitez une église du XIIe siècle Église Saint-Roch, 18 septembre 2021, Sornac.

Visitez une église du XIIe siècle

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Église Saint-Roch

### Partez à la découverte des merveilles et secrets de l’Église Saint-Roch. L’église Saint-Roch de Sornac est un vaisseau régulier et sévère de l’art roman. Voutée en berceau avec des doubleaux romans, elle fut construite dans les dernières années du XIIe siècle. La nef a été agrandie en 1527 ainsi qu’en 1744 (cette dernière date est gravée sur le linteau de la fenêtre extérieure de la sacristie). Le premier titulaire de l’église fut Saint-Martin, puis ensuite Saint-Roch dont la fête votive est le 16 août. Deux chapelles de la période moderne sont consacrées l’une au Cœur Sacré de Jésus, l’autre à la Vierge, la troisième, plus ancienne, dédiée à Saint-Joseph a son ouverture plus profonde dans le mur, intérieurement et extérieurement. Le retable imposant du milieu du siècle dernier a été restauré en 1993 par de jeunes artistes spécialisés ; les enluminures mises à jour sont de la même époque. Les chapiteaux et les corniches sont finement sculptés dans du bois de tilleul. En haut à droite nous voyons Saint-Paul, et lui faisant face, Saint-Pierre. En dessous, à droite, Saint Roch, à gauche Saint-Martin. Ces statuettes ainsi que celles de l’autel sont d’une époque plus ancienne et proviennent d’un retable antérieur datant vraisemblablement du XVIIe siècle. Restauré également, un tabernacle du XVIIe siècle nous montre une polychromie plus accentuée. La chaire a été remise en état par un maître artisan de la région. Sous un montant, on peut lire une date 1897, ainsi que les initiales B P. Une croix de Malte est gravée sur le grand bénitier. Au sol, en entrant dans l’église, à droite entre les deux portes, nous remarquons quelques pierres tombales des Chevaliers de Malte. Le petit bénitier porte des têtes sculptées d’une facture ancienne, d’autres têtes se retrouvent sous les premiers arcs ainsi que dans la tribune. Sur la porte de la sacristie on peut admirer un vestige de croix archaïque. En 1786 les deux petites cloches primitives ont été refondues et agrandies. Extérieurement quatre croix ornent l’église. Une grande croix de fer portant les instruments de la passion du Christ (tenaille, marteau…) ainsi que la lune, le soleil et la date 1820, se dresse à gauche du parvis. En antéfixe, une petite croix ancrée surmonte le pignon de chevet. Devant ce même pignon, une belle croix de granite, pattée, sans figuration, avec un fût prismatique posé sur un dé carré, le tout sur un socle table reposoir. Au sommet du clocher-mur, installée sur quatre fins bras recourbés, une simple croix de fer supporte une girouette. À droite du parvis, un socle de croix provient de l’ancien cimetière des enfants mort-nés.

Gratuit. COVID19 : Dans le respect des gestes barrières.

Partez à la découverte des merveilles et secrets de l’Église Saint-Roch.

Église Saint-Roch Place de l’Église, 19290 Sornac Sornac Corrèze



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T08:30:00 2021-09-18T20:00:00;2021-09-19T08:30:00 2021-09-19T20:00:00