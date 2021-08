Thennelières Église Saint-Léon II Aube, Thennelières Visitez une église des XIIe-XVIe siècles exceptionnellement ouverte ! Église Saint-Léon II Thennelières Catégories d’évènement: Aube

### Thennelières ouvre exceptionnellement les portes de son église et y présente le samedi son matériel de défense incendie ! Cette ouverture spéciale est l’occasion unique de dévoiler les trésors de l’église, comme le gisant de Louise de Coligny. De plus, le samedi, les univers se mélangent : une présentation du matériel de défense incendie sera organisée (ancienne pompe à bras, tuyaux, lances incendie).

Gratuit. Entrée libre.

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T11:30:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T16:30:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T11:30:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T16:30:00

