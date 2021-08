Colmar Église catholique Sainte-Marie Colmar, Haut-Rhin Visitez une église catholique contemporaine de Colmar Église catholique Sainte-Marie Colmar Catégories d’évènement: Colmar

Haut-Rhin

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre

### L’attention du visiteur est attirée par les nombreuses œuvres d’art réalisées par des artistes alsaciens le plus souvent, contemporains, connus ou à découvrir. Par exemple : Hansen de Roanne pour la Rosace ; Spindler pour le chemins de croix ; André Bosshardt pour la reproduction de la pièce de compagnon ; Stenzel pour la crèche mécanique (crechecolmar.fr) ; Fred Schické pour la fresque et le bas relief du baptistère ; Marlyse Schmitt et Raymond Kaag pour les fresques murales latérales de la nef ; Joseph Saur pour l’autel monolithe en bas-reliefs sur trois faces ; Antoine Heitzmann pour les vitraux des bas-côtés, représentant le chemin de croix.

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

