Lachalade Église abbatiale Lachalade, Meuse Visitez une église abbatiale Église abbatiale Lachalade Catégories d’évènement: Lachalade

Meuse

Visitez une église abbatiale Église abbatiale, 18 septembre 2021, Lachalade. Visitez une église abbatiale

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Église abbatiale

### Visite libre et découverte des importants travaux de restauration de l’église. L’abbaye de La Chalade offre une particularité unique dans l’Est de la France. C’est la seule abbaye cistercienne conservée presque entière malgré les épreuves du temps et de l’histoire. Si l’église abbatiale a survécu, alors que toutes les autres ont disparu ou qu’il n’en reste que quelques ruines, elle le doit à sa situation d’église paroissiale.

Gratuit. Entrée libre. Accueil par les membres de l’association des amis de l’église abbatiale qui veille sur sa restauration et son entretien.

Visite libre et découverte des importants travaux de restauration de l’église. Église abbatiale 55120 Lachalade Lachalade Meuse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Lachalade, Meuse Autres Lieu Église abbatiale Adresse 55120 Lachalade Ville Lachalade lieuville Église abbatiale Lachalade