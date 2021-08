Royan Église Notre-Dame Charente-Maritime, Royan Visitez une église à l’architecture d’après-guerre exceptionnelle ! Église Notre-Dame Royan Catégories d’évènement: Charente-Maritime

### Chef-d’œuvre de l’art sacré du XXe siècle, l’église Notre-Dame est un bâtiment emblématique de la Reconstruction de Royan. Entre modernité, tradition et rationalisme lyrique, découvrez toutes les facettes de ce monument remarquable.

Gratuit. Réservation obligatoire à partir du lundi 30 août 2021. Durée : 1h. Tout public.

Église Notre-Dame 1 avenue des Congrès, 17200 Royan Royan Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Charente-Maritime, Royan Autres Lieu Église Notre-Dame Adresse 1 avenue des Congrès, 17200 Royan Ville Royan lieuville Église Notre-Dame Royan