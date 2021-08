Royan Église Saint-Pierre de Royan Charente-Maritime, Royan Visitez une des plus anciennes églises de la ville de Royan Église Saint-Pierre de Royan Royan Catégories d’évènement: Charente-Maritime

Royan

Visitez une des plus anciennes églises de la ville de Royan Église Saint-Pierre de Royan, 19 septembre 2021, Royan. Visitez une des plus anciennes églises de la ville de Royan

Église Saint-Pierre de Royan, le dimanche 19 septembre à 17:00

### Venez découvrir l’église Saint-Pierre et sa crypte… L’église Saint-Pierre est l’un des plus anciens monuments de la ville. Cet édifice roman du XIIe siècle a connu de nombreux réaménagements, depuis les Guerres de Religion aux bombardements de 1945. Cette visite sera l’occasion de faire le point sur les résultats du diagnostic archéologique réalisé l’hiver dernier. Vous pourrez à cette occasion accéder à son étonnante crypte ossuaire, exceptionnellement ouverte.

Gratuit. Réservation obligatoire à partir du lundi 30 août 2021. Durée : 1h. Tout public.

Venez découvrir l’église Saint-Pierre et sa crypte… Église Saint-Pierre de Royan Rue du Clouzit, 17200 Royan Royan Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T17:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Charente-Maritime, Royan Autres Lieu Église Saint-Pierre de Royan Adresse Rue du Clouzit, 17200 Royan Ville Royan lieuville Église Saint-Pierre de Royan Royan