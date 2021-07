Visitez un jardin d’évocation médiéval au XIIIe siècle Le jardin d’Isabeau, 17 septembre 2021-17 septembre 2021, Le Montsaugeonnais.

du vendredi 17 septembre au dimanche 19 septembre à Le jardin d’Isabeau

### Découverte et présentation du jardin médiéval du XIIIe siècle par Dame Isabeau. Découvrez l’échoppe de l’herboriste et ses secrets, ainsi que le repas du seigneur et de son serf. « Le Jardin d’Isabeau », c’est la rencontre de deux passions : celle de l’histoire et plus spécifiquement le Moyen âge et le jardin dans sa globalité, avec tous les symboles qui y sont liés. Ce jardin d’évocation médiévale, c’est, devant nous, un instant « t » de la grande histoire de l’homme et des plantes, sachant qu’au XIIIe siècle, cette histoire est déjà très longue. Ici, le jardin porte l’histoire et l’histoire porte le jardin : Dame Isabeau ouvre son échoppe d’herboriste avec tous les remèdes qu’elle conçoit grâce à la transformation des « plantes qui soignent » de l’herbularium : le lien est immédiat entre la plante et l’onguent, ou entre la plante et le sirop etc. Le seigneur et son serf nous invitent à leur table respective et tout ce qui fait leur repas est en lien avec les plantes de l’hortus (le potager) et le Virdarium (le verger) : des Potherbes à la porée ou du Cognassier au « Cotignac ». Le Jardin d’Isabeau ouvre son espace au spectacle vivant et l’histoire est à la fête. [Fin de saison au Jardin d’Isabeau](https://www.youtube.com/watch?v=3AUApj5XZcU)

Gratuit. Groupe maximum de 15 personnes toutes les 2 heures.

Le jardin d’Isabeau 3 rue de l’église Notre Dame, 52405 Montsaugeon Le Montsaugeonnais Montsaugeon Haute-Marne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T10:00:00 2021-09-17T12:00:00;2021-09-17T14:30:00 2021-09-17T18:00:00;2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T18:00:00