Ancien Hôtel des Joham de Mundolsheim, le samedi 18 septembre à 10:00

### Visite d’un édifice médiéval, avec un important programme de peintures murales et de plafond. Visite d’un édifice médiéval, avec un important programme de peintures murales et de plafond. Sans doute construit initialement par des juifs, l’hôtel passe à des familles patriciennes de Strasbourg. Redécouvertes lors de la réhabilitation du bâtiment, les peintures ont été restaurées avec beaucoup de soins. Possibilité de visiter aussi les restes du bain juif, dans le même ilôt du quartier (voir Mikvé).

Gratuit. Inscription obligatoire par mail ; indication obligatoire du nombre de personnes par groupe ou famille. Visites à 9h, 10h, 11h, 14h, 15h, 16h. Groupes limités à 20 personnes.

