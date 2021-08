Bruyères Hôpital de l'Avison Bruyères, Vosges Visitez un hôpital datant du XVIIIe siècle Hôpital de l’Avison Bruyères Catégories d’évènement: Bruyères

le dimanche 19 septembre à Hôpital de l'Avison

### Découverte de l’histoire de l’hôpital de Bruyères, ainsi que ses chapelles attenantes. Visite d’une partie de l’hôpital de Bruyères datant de 1774, avec la découverte de la chapelle St-Jean – la chapelle mortuaire avec sa salle d’autopsie, unique en Lorraine.

Gratuit. Nombre de places limité. Chaussures confortables recommandées.

