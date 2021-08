Metz Fort de Metz-Queuleu Metz, Moselle Visitez un fort militaire du Second Empire devenu camp d’internement nazi Fort de Metz-Queuleu Metz Catégories d’évènement: Metz

Visitez un fort militaire du Second Empire devenu camp d’internement nazi Fort de Metz-Queuleu, 18 septembre 2021, Metz. Visitez un fort militaire du Second Empire devenu camp d’internement nazi

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Fort de Metz-Queuleu

### Découvrez la casemate A du Sonderlager avec une extension à différentes pièces comme celles du trou de la bombe, de la cathédrale et de la cheminée de l’évasion… Ces salles sont à visiter en compléments des salles d’interrogatoires, des cellules individuelles et collectives.

Gratuit. Entrée libre. Durée : 1h. 20 personnes maximum par visite. Samedi : départ toutes les 20 minutes. Dernière visite à 18h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T13:00:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T19:00:00

