Visitez notre brasserie ! Val-de-Moder, 7 juillet 2022, Val-de-Moder.

Visitez notre brasserie ! Val-de-Moder

2022-07-07 – 2022-08-26

Val-de-Moder 67350 Val-de-Moder

EUR Désireuse de partager son savoir-faire, la brasserie Uberach vous ouvre ses portes. Le passé brassicole du Val de Moder et ses anecdotes n’auront plus de secret pour vous. Découverte des matières premières, processus de fabrication de la bière et visite des installations suivie d’une dégustation des produits de la brasserie vous feront passer un moment aussi instructif que convivial. La boutique permet de prolonger l’expérience de la visite et de la partager entre amis. Découvrez l’univers de la brasserie et venez déguster nos produits à la fin de la visite.

Découvrez l’univers de la brasserie et venez déguster nos produits à la fin de la visite.

+33 3 88 07 07 77

Désireuse de partager son savoir-faire, la brasserie Uberach vous ouvre ses portes. Le passé brassicole du Val de Moder et ses anecdotes n’auront plus de secret pour vous. Découverte des matières premières, processus de fabrication de la bière et visite des installations suivie d’une dégustation des produits de la brasserie vous feront passer un moment aussi instructif que convivial. La boutique permet de prolonger l’expérience de la visite et de la partager entre amis. Découvrez l’univers de la brasserie et venez déguster nos produits à la fin de la visite.

Val-de-Moder

dernière mise à jour : 2022-05-27 par