Visitez Montpeyroux : dans les pas des bâtisseurs ! 2021-07-23 16:00:00 16:00:00 – 2021-07-23 18:00:00 18:00:00

Montpeyroux Puy-de-Dôme Montpeyroux Cette visite commentée d’un des plus beaux villages de France, vous conduira des anciennes carrières d’arkose jusqu’au sommet de la tour romane, permettant de découvrir la riche histoire de ce grès utilisé dans l’architecture, les décors et l’artisanat. patrimoine@capissoire.fr dernière mise à jour : 2021-07-15 par

