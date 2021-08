Nancy Ancien siège de la société des Hauts-Fourneaux et Fonderies de Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle, Nancy Visitez l’Université de Lorraine Ancien siège de la société des Hauts-Fourneaux et Fonderies de Pont-à-Mousson Nancy Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

Nancy

Visitez l’Université de Lorraine Ancien siège de la société des Hauts-Fourneaux et Fonderies de Pont-à-Mousson, 18 septembre 2021, Nancy. Visitez l’Université de Lorraine

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Ancien siège de la société des Hauts-Fourneaux et Fonderies de Pont-à-Mousson

### L’Université de Lorraine vous ouvre ses portes lors de visites guidées ! En partenariat avec la Région Grand Est, l’Université de Lorraine, qui réalise actuellement l’inventaire de son patrimoine mobilier, a choisi de présenter le site de l’avenue de la Libération à Nancy. Le vestibule d’honneur, son escalier et ses verrières de Jacques Gruber, notamment, sont classés au titre des Monuments historiques depuis août 2003.

Gratuit. Réservation obligatoire. 8 personnes maximum. Point de rendez-vous : place Camille Cavallier. Masque obligatoire, sous réserve de modifications selon les consignes nationales.

L’Université de Lorraine vous ouvre ses portes lors de visites guidées ! Ancien siège de la société des Hauts-Fourneaux et Fonderies de Pont-à-Mousson 91 avenue de la Libération, 54000 Nancy Nancy Beauregard – Boufflers – Buthegnemont – Boudonville Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:30:00 2021-09-18T10:30:00;2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T13:00:00 2021-09-18T14:00:00;2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T15:30:00;2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T09:30:00 2021-09-19T10:30:00;2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T13:00:00 2021-09-19T14:00:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T15:30:00;2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle, Nancy Autres Lieu Ancien siège de la société des Hauts-Fourneaux et Fonderies de Pont-à-Mousson Adresse 91 avenue de la Libération, 54000 Nancy Ville Nancy lieuville Ancien siège de la société des Hauts-Fourneaux et Fonderies de Pont-à-Mousson Nancy