du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Temple de l’Église Protestante unie de Saintes Gratuit. Entrée libre. Respect des dispositions sanitaires en vigueur.

Le temple vous ouvre ses portes ! Profitez d’une visite libre, ou guidée sur la demande, pour découvrir la longue histoire de ses murs, héritiers de plusieurs sanctuaires détruits. Temple de l’Église Protestante unie de Saintes 2 cours réverseaux, 17100 Saintes Saintes Saint-Vivien Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:30:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:30:00

