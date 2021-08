Bruyères Oratoire de la Ferme des Anges Bruyères, Vosges Visitez l’oratoire récemment mis à jour Oratoire de la Ferme des Anges Bruyères Catégories d’évènement: Bruyères

Vosges

Visitez l’oratoire récemment mis à jour Oratoire de la Ferme des Anges, 18 septembre 2021, Bruyères. Visitez l’oratoire récemment mis à jour

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Oratoire de la Ferme des Anges Gratuit. Nombre de places limité. Chaussures confortables recommandées.

Récemment mis à jour par l’association Racines de Bruyères, ce lieu reste énigmatique. Des passionnés vous le feront découvrir et vous expliqueront les moyens mobilisés pour sa restauration. Oratoire de la Ferme des Anges Route nationale 420, 88600 Bruyères Bruyères Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T15:00:00;2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T16:00:00;2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T15:00:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T16:00:00;2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bruyères, Vosges Autres Lieu Oratoire de la Ferme des Anges Adresse Route nationale 420, 88600 Bruyères Ville Bruyères lieuville Oratoire de la Ferme des Anges Bruyères