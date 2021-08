Bordeaux Grand-Théâtre de Bordeaux Bordeaux, Gironde Visitez l’opéra national de Bordeaux Grand-Théâtre de Bordeaux Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

### Pour ces 38èmes Journées du Patrimoine, l’Opéra National de Bordeaux vous ouvre les portes de ces deux salles : le Grand-théâtre et l’auditorium ! À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, l’Opéra National de Bordeaux vous propose de découvrir ou de redécouvrir le Grand-Théâtre, l’un des plus beaux théâtres européens du XVIIIe siècle, joyau du patrimoine bordelais et lieu incontournable du spectacle vivant en Nouvelle-Aquitaine (opéras, ballets, récitals…). Un parcours de découverte des espaces sera proposé en continu. C’est également l’occasion de découvrir la majestueuse salle de l’Auditorium.

Gratuit. Entrée libre, sans réservation.

Grand-Théâtre de Bordeaux Place de la Comédie, 33000 Bordeaux Bordeaux Gironde

