Val-de-Briey Cité Radieuse le Corbusier Meurthe-et-Moselle, Val-de-Briey Visitez l’œuvre du Corbusier de la Meurthe-et-Moselle Cité Radieuse le Corbusier Val-de-Briey Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

Val-de-Briey

Visitez l’œuvre du Corbusier de la Meurthe-et-Moselle Cité Radieuse le Corbusier, 19 septembre 2021, Val-de-Briey. Visitez l’œuvre du Corbusier de la Meurthe-et-Moselle

Cité Radieuse le Corbusier, le dimanche 19 septembre à 14:15

### Profitez de ce week-end patrimonial pour visiter le bâtiment du Corbusier et découvrir un appartement témoin meublé 1960. L’association La Première Rue dont les locaux sont situés au 1er étage de la Cité Radieuse Le Corbusier de Briey proposera deux départs de visite guidée à 14h15 et 16h15.

Gratuit. Sur inscription. Départ des visites guidées : 14h15 et 16h15. Limitée à 25 personnes, masque et gel obligatoire pour les visites.

Profitez de ce week-end patrimonial pour visiter le bâtiment du Corbusier et découvrir un appartement témoin meublé 1960. Cité Radieuse le Corbusier 1 avenue du Dr Pierre Giry, 54150 Briey Val-de-Briey Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T14:15:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle, Val-de-Briey Autres Lieu Cité Radieuse le Corbusier Adresse 1 avenue du Dr Pierre Giry, 54150 Briey Ville Val-de-Briey lieuville Cité Radieuse le Corbusier Val-de-Briey