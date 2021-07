Visitez librement une immense forteresse Château Fort, 17 septembre 2021-17 septembre 2021, Sedan.

Visitez librement une immense forteresse

du vendredi 17 septembre au dimanche 19 septembre à Château Fort

### Plongez au coeur du Moyen Âge et découvrez les étapes de construction de cette forteresse imprenable. Une quinzaine de salles scénographiées y sont aménagées. Vous découvrirez l’histoire de la Principauté de Sedan, la vie quotidienne des Princes, les symboles de leur pouvoir comme leur monnaie ou cette fabuleuse collection d’armures emportée à Paris par Napoléon. Le parcours est aussi conçu pour les enfants ! Guidés par Raymond le Marmiton, ils découvriront son histoire de façon ludique et imagée. Dernière entrée à 17h. Animations : * Le camp du Seigneur Entrez dans un véritable camp médiéval et accompagnez le seigneur de la Marck dans l’une de ses campagnes militaires. Une échoppe d’armurier présente les armes et des armures du Moyen Âge. Rentrez dans l’intimité du seigneur en visitant sa tente, aménagée avec goûts et faste. _À 10h30 et 14h30_ * L’apprenti artilleur Essayez vous à l’artillerie médiévale avec notre animateur costumé et tirez au trébuchet sur un château cible. _À 11h et 16h30_

Gratuit. Entrée libre. Livrets de visite adulte ou enfant : 2€ ; audioguide : 2€, disponibles à la billetterie Cour. Dernière entrée à 17h.

Plongez au coeur du Moyen Âge et découvrez les étapes de construction de cette forteresse imprenable.

Château Fort Cour du Château, 08200 Sedan Sedan Ardennes



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T10:00:00 2021-09-17T18:00:00;2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00