Viel-Saint-Remy Église Saint-Rémi Ardennes, Viel-Saint-Remy Visitez librement une église reconstruite au XVIe siècle Église Saint-Rémi Viel-Saint-Remy Catégories d’évènement: Ardennes

Viel-Saint-Remy

Visitez librement une église reconstruite au XVIe siècle Église Saint-Rémi, 19 septembre 2021, Viel-Saint-Remy. Visitez librement une église reconstruite au XVIe siècle

Église Saint-Rémi, le dimanche 19 septembre à 08:00 Gratuit. Entrée libre.

Bénéficiez d’une présentation de l’historique de l’église par un membre de l’association Les Deux Clochers, ainsi que de commentaires sur les travaux de rénovation et d’entretien en cours et à venir. Église Saint-Rémi 08270 Viel-Saint-Remy Viel-Saint-Remy Ardennes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T08:00:00 2021-09-19T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Ardennes, Viel-Saint-Remy Autres Lieu Église Saint-Rémi Adresse 08270 Viel-Saint-Remy Ville Viel-Saint-Remy lieuville Église Saint-Rémi Viel-Saint-Remy