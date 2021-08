Betschdorf Musée de la poterie Bas-Rhin, Betschdorf Visitez librement le musée Musée de la poterie Betschdorf Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Betschdorf

Visitez librement le musée Musée de la poterie, 18 septembre 2021, Betschdorf. Visitez librement le musée

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée de la poterie Gratuit. Entrée libre.

La visite se fait avec des audioguides et comprend une vidéo retraçant les différentes étapes de la fabrication de pot en grès. Une exposition temporaire des œuvres de Pierre Gangloff clot la visite. Musée de la poterie 2 rue de Kuhlendorf, 67660 Betschdorf Betschdorf Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T13:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Betschdorf Autres Lieu Musée de la poterie Adresse 2 rue de Kuhlendorf, 67660 Betschdorf Ville Betschdorf lieuville Musée de la poterie Betschdorf