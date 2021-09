Chaumont Musée de la Crèche Chaumont, Haute-Marne Visitez librement le fonds de ce musée unique en son genre en France Musée de la Crèche Chaumont Catégories d’évènement: Chaumont

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée de la Crèche Gratuit. Entrée libre.

Conçu autour de l’évocation de la Fête de Noël, le musée de la crèche présente la plus belle collection de crèches napolitaines du XVIIIe conservée en France. Venez découvrir ses différentes crèches. Musée de la Crèche 1 rue des Frères Mistarlet, 52000 Chaumont Chaumont Haute-Marne

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T19:00:00

