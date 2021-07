Nancy Villa Majorelle Meurthe-et-Moselle, Nancy Visitez librement cet emblème de l’architecture Art nouveau ! Villa Majorelle Nancy Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

Nancy

Visitez librement cet emblème de l’architecture Art nouveau ! Villa Majorelle, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Nancy. Visitez librement cet emblème de l’architecture Art nouveau !

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Villa Majorelle Gratuit. Réservation obligatoire via la billetterie en ligne, accessible sur le site internet du musée de l’École de Nancy.

Venez découvrir la Villa Majorelle, témoin de la notion d’unité de l’art prôné par les artistes de l’époque. Villa Majorelle 1 rue Louis Majorelle, 54000 Nancy Nancy Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T09:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle, Nancy Autres Lieu Villa Majorelle Adresse 1 rue Louis Majorelle, 54000 Nancy Ville Nancy lieuville Villa Majorelle Nancy