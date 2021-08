Raon-l'Étape Temple Protestant Raon-l'Étape, Vosges Visitez librement ce temple au style néo-gothique simplifié Temple Protestant Raon-l'Étape Catégories d’évènement: Raon-l'Étape

Vosges

Visitez librement ce temple au style néo-gothique simplifié Temple Protestant, 18 septembre 2021, Raon-l'Étape. Visitez librement ce temple au style néo-gothique simplifié

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Temple Protestant Gratuit. Entrée libre. Possibilité de suivre le culte dimanche matin à 10h30.

Profitez de ce week-end patrimonial pour découvrir ce temple protestant, œuvre de l’architecte Félix Paumier. Vous pourrez rencontrer le pasteur David Mitrani afin d’échanger avec lui. Temple Protestant 23 avenue du Général de Gaulle, 88110 Raon-l’Étape Raon-l’Étape Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Raon-l'Étape, Vosges Autres Lieu Temple Protestant Adresse 23 avenue du Général de Gaulle, 88110 Raon-l'Étape Ville Raon-l'Étape lieuville Temple Protestant Raon-l'Étape