Isigny-le-Buat 1 impasse du Cassel Isigny-le-Buat Visitez libre du jardin du Cassel 1 impasse du Cassel Isigny-le-Buat Catégorie d’évènement: Isigny-le-Buat

Visitez libre du jardin du Cassel 1 impasse du Cassel, 4 juin 2021-4 juin 2021, Isigny-le-Buat. Visitez libre du jardin du Cassel

du vendredi 4 juin au dimanche 6 juin à 1 impasse du Cassel

Démarré en 1998, ce jardin vit dans la fleur de l’âge avec la belle maturité de ses arbres, ses arbustes et le parfum capiteux de ses roses anciennes. Un mixed border à l’anglaise frange un long ruban engazonné. Un petit bassin foisonne de vie et de plantes devant la maison, avec de chaque côté deux allées ourlées de népétas. Dans l’atelier-boutique au sein d’une grange, la fleuriste vend de ravissants bouquets maison avec ses fleurs élevées dans les serres voisines. Egalement un zeste de brocante, la déco jouxtant des tableaux et des objets de récup’ joliment mis en scène. Largement ouvert sur la campagne environnante, le jardin inspiré d’une floricultrice s’orne de beaux objets chinés. Ce lieu empli de charme garantit de nouvelles sensations horticoles ou paysagères. Un ravissement !

4€ (adulte)

Visitez le jardin du Cassel à Isigny le Buat 1 impasse du Cassel le cassel 50540 isigny le buat Isigny-le-Buat

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-04T15:00:00 2021-06-04T18:00:00;2021-06-05T15:00:00 2021-06-05T18:00:00;2021-06-06T14:00:00 2021-06-06T18:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Isigny-le-Buat Autres Lieu 1 impasse du Cassel Adresse le cassel 50540 isigny le buat Ville Isigny-le-Buat