Visitez l’hôtel de la Préfecture de la Creuse Hôtel de la préfecture, 18 septembre 2021, Guéret.

Visitez l’hôtel de la Préfecture de la Creuse

le samedi 18 septembre à Hôtel de la préfecture

### Une présentation de l’immobilier et du mobilier de l’hôtel de la Préfecture sera réalisée : cour d’honneur, hall d’entrée, salle à manger, bureau du Préfet, salons, parc et jardin. Les 18 et 19 septembre 2020, auront lieu les Journées Européennes du Patrimoine, autour du thème “Le Patrimoine pour tous !”, organisées par le Ministère de la Culture, avec le concours et le soutien de nombreux partenaires. Comme chaque année, la Préfecture de la Creuse s’associe à cet événement et propose des visites commentées gratuites de l’hôtel de la Préfète (cour d’honneur, hall d’entrée, salle à manger, bureau de la Préfète, salons et parc/jardin). La visite de l’hôtel de la Préfecture permettra au public de découvrir une bâtisse reconstruite en 1748 par Louis de Madot, propriété de l’État depuis 1802, ce bâtiment étant un témoin de l’architecture classique du XVIIIe siècle.

Gratuit. Sur inscription, via le site internet de la Préfecture.

Hôtel de la préfecture 4, place Louis-Lacrocq 23000 Guéret Guéret Creuse



2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T15:00:00;2021-09-18T15:30:00 2021-09-18T16:30:00