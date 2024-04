Visitez l’exposition Les temps changent en famille ! Rue Park Ar Roudour Saint-Martin-des-Champs, samedi 6 avril 2024.

L’exposition Les temps changent présente pour la première fois au public les nouvelles acquisitions de l’artothèque de l’association Les Moyens du Bord. Découvrez-la lors d’un temps réservé aux familles.

L’exposition Les temps changent… regroupe onze artistes dont l’œuvre et la pratique interrogent notre rapport au temps. Chacun d’eux considère les enseignements du passé et du présent afin de déterminer une possible représentation de l’avenir.

Toutes ces questions sont susceptibles de donner des clés pour imaginer des perspectives qui tiennent à l’imaginaire comme à la réalité et de voir comment, du point de vue des artistes, les temps changent…

Pauline Barzilaï, Tamaris Borrelly, Io Burgard, Alix Delmas, Leah Desmousseaux, Vanessa Dziuba, Juliette Green, Diego Movilla, Paul Pouvreau, Super Terrain, Agnès Thurnauer.

Sur réservation jusqu’au vendredi 5 avril 17h. .

Début : 2024-04-06 10:00:00

fin : 2024-04-06 11:00:00

Rue Park Ar Roudour Pôle Culturel Le Roudour

Saint-Martin-des-Champs 29600 Finistère Bretagne lesmoyensdubord.mdb@gmail.com

