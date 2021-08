Agen Église des jacobins Agen, Lot-et-Garonne Visitez l’exposition “Inventer la couleur” Église des jacobins Agen Catégories d’évènement: Agen

### Présentée pour la commémoration du centenaire de la mort de Louis Ducos du Hauron (1837-1920), inventeur de la photographie en couleur, plus de cent oeuvres de dix-neuf photographes contemporains. Votre guide, Nathalie, vous emmène à la découverte de ces oeuvres, qui s’inscrivent dans six thématiques différentes : inventer, expérimenter, matérialiser, révéler, choisir, et, enfin, teinter.

Gratuit. Sur réservation.

Présentée pour la commémoration du centenaire de la mort de Louis Ducos du Hauron (1837-1920), inventeur de la photographie en couleur, plus de cent oeuvres de dix-neuf photographes contemporains. Église des jacobins Rue Richard-Coeur-de-Lion, 47000 Agen Agen Lot-et-Garonne

2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T12:15:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T15:15:00

