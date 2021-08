Saujon Office de Tourisme Charente-Maritime, Saujon Visitez l’exposition en plein air ” La gaston balade” Office de Tourisme Saujon Catégories d’évènement: Charente-Maritime

### Visites commentées de l’exposition de plein air “La Gaston Balade”, du peintre aux 4000 œuvres Gaston Balande. À l’occasion du cinquantenaire de la disparition du peintre Gaston Balande, Saujon vous propose une balade haute en couleurs ! Accompagn‧é‧e‧s d’un guide, partez à la découverte de cet artiste atypique à l’univers poétique et coloré. Cet été, nul besoin de prendre l’avion, pour voyager, la balade de gaston Balande vous mènera en Grèce au pied des vestiges de l’Acropole, aux Arènes de Saintes ou encore Talmont pour y admirer les carrelets.

Gratuit, sur inscription.

Office de Tourisme 22, place du Général de Gaulle 17600 Saujon Saujon Charente-Maritime

2021-09-18T10:30:00 2021-09-18T12:30:00;2021-09-19T10:30:00 2021-09-19T12:30:00

